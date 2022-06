Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe bestehlen Senior - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend (31.05.2022) vor einer Gaststätte am Leonhardsplatz einen 67 Jahre alten Mann zunächst abgelenkt und anschließend bestohlen. Der 67-Jährige hielt sich gegen 23.15 Uhr vor der Gaststätte auf, als ihn ein unbekannter Mann in ein Gespräch verwickelte. Im weiteren Verlauf legte der Mann seinen Arm um die Schulter des Seniors und suchte offenbar gezielt Körperkontakt. Als ihn der 67-Jährige von sich stieß, flüchtete der Unbekannte. Sein mutmaßlicher Mittäter, der sich in unmittelbarer Nähe befand, gab vor den Täter zu verfolgen und rannte seinem Komplizen in Richtung Haltestelle Rathaus hinterher. Nachdem beide geflüchtet waren, bemerkte der Senior, dass sie unbemerkt seinen Geldbeutel mit über hundert Euro Bargeld aus seiner Gesäßtasche gezogen hatten. Beide Männer waren etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und hatten einen Dreitagebart. Einer von ihnen trug eine weiße Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuß-Straße zu wenden.

