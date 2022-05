Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/ Lingenfeld - Verkehrskontrollen

Rülzheim/ Lingenfeld (ots)

Gestern Morgen führten Germersheimer Polizisten in der "Neuen Landstraße" in Rülzheim Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 26 Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt verwarnt. Zudem wurden an 16 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Abschließend gingen den Beamten zwei Verkehrsteilnehmer (PKW-/ und E-Scooter Fahrer) ins Netz, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilnahmen. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Bei einer Überprüfung des Durchfahrtsverbots "Am Hirschgraben" in Lingenfeld mussten insgesamt zwei Autofahrer verwarnt werden.

