POL-KN: (Konstanz) Angeblicher Bankmitarbeiter täuscht Senior (21.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter hat einen Senior am Samstagnachmittag um einen vierstelligen Euro-Betrag betrogen. Der 84 Jahre alter Mann erhielt gegen 15 Uhr mehrere Anrufe eines angeblichen Bankmitarbeiters. In den Telefonaten überzeugte der Betrüger den 84-Jährigen, mit der Begründung es habe unerlaubte Zugriffe und Kontenbewegungen gegeben, seine Zugangsdatendaten für das Onlinebanking herauszugeben. In der Folge erbeutet der Betrüger Geld in vierstelliger Höhe vom Konto des Mannes, ehe dieser den Betrug witterte und sein Konto sperrte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei immer wieder vor diesen und ähnlichen Betrugsanrufen. Lassen Sie sich am Telefon NIEMALS zur Herausgabe von Bankdaten überreden! Legen Sie bei zweifelhaften Anrufen einfach auf! Tipps, um sich vor dieser Telefonabzocke zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

