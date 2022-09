Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkr. Rottweil) Radfahrerin bei Unfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt - Polizei sucht am Unfall beteiligten Autofahrer

Wellendingen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am frühen Montagmorgen, gegen 06.50 Uhr, in der Bahnhofstraße von Wellendingen gekommen. Zu diesem Unfall, der erst nachträglich gemeldet wurde, sucht die Polizei dringend den beteiligten Autofahrer. Gegen 06.50 Uhr war die 23-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Straße "Ziegelhütte" unterwegs, als sie von einem derzeit noch unbekannten Autofahrer überholt wurde. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam es zur Kollision zwischen der Radlerin und dem Auto, bei welchem sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen dem Autofahrer und der Pedelec-Fahrerin gab diese an, nun zur Arbeit zu fahren. Daraufhin fuhr auch der Fahrer des Autos weiter. Später meldete die 23-Jährige den Unfall bei der Polizei. Nun sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer und bittet diesen oder auch Zeugen des Unfalls, sich beim Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) zu melden.

