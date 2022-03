Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgetreten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 85-Jähriger aus Kahla musste am Mittwochmorgen feststellen, dass sein Fahrzeug scheinbar mutwillig beschädigt wurde. Der Mann stellte den Honda am Vorabend, gegen 19:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Franz-Lehmann-Straße ab. In der Nacht wurde dann durch unbekannte Täter der linke Außenspiegel des Fahrzeuges abgetreten und dadurch Sachschaden verursacht. Auch eine 55-Jährige teilte einen gleichgelagerten Sachverhalt mit. Sie stellte am Dienstagabend ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Schulstraße ab. Als die Frau am Mittwochmorgen zu ihrem Pkw kam, hatten unbekannte Täter den rechten Außenspiegel abgetreten.

