Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Brand eines Geräteschuppens; Verdacht der Sachbeschädigung durch Brandlegung; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Leimen (ots)

Wegen es Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Wiesloch gegen vier bislang unbekannte Jugendliche.

Sie sollen sich am späten Montagnachmittag des 08. August, vor dem Ausbruch des Feuers gegen 17.30 Uhr an und in dem Geräteschuppen in der Johannisgasse aufgehalten haben. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll dieser in einem Hinterhof gelegene Geräteschuppen in der Vergangenheit öfter Anziehungspunkt für Jugendlichen gewesen sein, weshalb sich die Ermittler wichtige Hinweise aus dieser Personengruppierung erhoffen.

Wie das Feuer gelegt wurde, ist bislang noch unbekannt.

Der Sachschaden ist gering.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder an den Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell