Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Westen (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, und Sonntag, 19. Dezember, 08.30 Uhr, in eine Wohnung an der Augustastraße ein. Sie durchsuchten die Wohnung und beschädigten einen Fernseher. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell