POL-Einsatz: Mannheim - Diebstahl aus Frachtcontainer - Zeugen gesucht

Göppingen (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag 23.05.2021 bis Montag 24.05.2021 drangen bislang unbekannte Täter von der Güterhallenstraße in Mannheim auf das Umschlagterminal der Bahn ein. Dort brachen die Diebe insgesamt acht Frachtcontainer auf und entwendeten noch 200 Akku-Staubsauger. Die Wasserschutzpolizeistation in Mannheim (Tel.: 0621 / 16870) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die in dem Bereich der Güterhallenstraße und Neckarspitze verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

