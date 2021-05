Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Karlsruhe - Schwanenfamilie wieder zusammengeführt

Göppingen (ots)

In einer Notlage befand sich am Donnerstag, den 20.05.2021 ein Schwanenbaby im Federbach bei Karlsruhe. Das völlig verzweifelte Tier konnte durch die Wasserschutzpolizei von Land aus nicht befreit werden. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Karlsruhe näherte man sich dem Schwan an. Das arme Tier hatte sich in einem "Drillingshacken" und einer Angelschnur verfangen. Die Retter befreiten den Jungschwan aus seiner misslichen Lage und führten so die Schwanenfamilie wieder zusammen. Glücklich und vereint zog die Familie nach der Rettung im Federbach weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell