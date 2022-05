POL-OH: Update zu: Tiny-Hütte gestohlen

Fulda (ots) - Unfall mit schwer verletztem Kind Fulda. Ein siebenjähriger Junge aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (19.05.) schwer verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rannte der spielende Junge gegen 17.30 Uhr von einem Grundstück in der Reichenberger Straße in Richtung der Karlsbader Straße und wollte diese hierzu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford-Kombi eines ...

mehr