LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Steinmühlenallee/Erfurter Landstraße ein Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich kollidierte ein 81-Jähriger mit seinem Skoda mit dem Renault einer 58 Jahre alten Frau. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Renault gegen einen Grundstückszaun in der Nähe geschleudert. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An beiden PKWs entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeugführer ...

