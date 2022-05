Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit schwer verletztem Kind

Fulda (ots)

Unfall mit schwer verletztem Kind

Fulda. Ein siebenjähriger Junge aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (19.05.) schwer verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rannte der spielende Junge gegen 17.30 Uhr von einem Grundstück in der Reichenberger Straße in Richtung der Karlsbader Straße und wollte diese hierzu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford-Kombi eines 48-Jährigen, welcher die Karlsbader Straße aus Richtung Forststraße kommend in Richtung Franzensbader Straße befuhr. Der Junge wurde mit schweren, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, im Beisein seiner Mutter in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell