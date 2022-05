Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geeste (ots)

Am 9. Mai um 13.40 Uhr ist es in Geeste auf dem Wietmarscher Damm zwischen den Ortschaften Dalum und Großer Sand zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer hat den Wietmarscher Damm in Fahrtrichtung Wietmarschen befahren. Dabei ist ein entgegenkommender Pkw nach links in einen Feldweg in Richtung Industriegebiet Dalum abgebogen, ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Der Motorradfahrer konnte noch rechtzeitig eine Vollbremsung einleiten, kam hierbei jedoch ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Hierbei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter Tel. 05931/ 949 0 in Verbindung zu setzen.

