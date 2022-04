Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr mehrfach im Einsatz

Gevelsberg (ots)

Gründonnerstag wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 11:16 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage einer Produktionsstätte Am Sinnerhoop aus. Hierbei handelte es sich um einen Fehlalarm, sodass die alarmierten Kräfte innerhalb kürzester Zeit wieder einrücken konnten. Weiter ging es zu einer Notfalltüröffnung um 12:04 Uhr in der Hagener Straße. Ein Nachbar hatte sich Sorgen gemacht, da das Licht in der Wohnung schon seit mehreren Tagen brannte. Der Bewohner zeigte auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Diese war allerdings leer, der Einsatz endete nach 30 Minuten. Eine erneute Alarmierung erfolgte um 14:27 Uhr. Auf der BAB1 war es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein PKW war unter einen LKW gefahren, wobei der Fahrer eingeklemmt wurde. Die Einsatzstelle lag auf dem Gebiet der Feuerwehr Hagen, welche den Einsatz abarbeitete. Am späten Abend folgte die nächste Notfalltüröffnung in der Hochstraße. Eine Dame war in ihrer Wohnung gefallen und nicht mehr in der Lage die Tür selbstständig zu öffnen. Die Feuerwehr verschaffte sich durch die Wohnungstür Zugang zur Wohnung und unterstütze im Anschluss den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patientin.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell