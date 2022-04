Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brandeinsatz für die Gevelsberger Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer an der Schnellmarkstraße gelegenen Wohnung gerufen. Dort brannte es in einem Badezimmer. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnten das Feuer dann schnell ablöschen und so größeren Schaden vermeiden. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung kehren. Neben den Kräften der Hauptwache waren auch die Löschzüge Mitte und Ost mitalarmiert. Einsatzende war nach ca. einer Stunde.

