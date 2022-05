Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulgebäude

E-Scooter gestohlen

Einbruch in Katastrophenschutzzentrum

Räuberische Erpressunng - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (19.05.) in eine Schule in der Abt-Richard-Straße im Stadtteil Neuenberg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Werkzeuge sowie verschiedene Dokumente im Gesamtwert von circa 300 Euro und verursachten etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Am Bonifatiusplatz stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen (19.05.), zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, einen E-Scooter der Marke SOFLOW mit dem Versicherungskennzeichen 224WRG. Das Fahrzeug im Wert von 500 Euro war mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Katastrophenschutzzentrum

Fulda. In der Nacht auf Freitag (20.05.), gegen 3.15 Uhr, brachen Unbekannte in das Katastrophenschutzzentrum in der St.-Laurentius-Straße im Stadtteil Neuenberg ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür im rückwärtigen Gebäudebereich auf und durchsuchten mehrere Räume. Als sie von einem Zeugen bemerkt wurden, flüchteten die beiden Täter unerkannt. Der Zeuge kann sie wie folgt beschreiben: schlanke Figur, circa 185cm groß, schwarz gekleidet, mit schwarzer Maske maskiert. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Räuberische Erpressunng - Zeugen gesucht

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (15.05.), gegen 4 Uhr, kam es im Bereich des Domplatzes zu einer räuberischen Erpressung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen vier unbekannte Jugendliche einen 34-Jährigen aus Flieden an der Ecke Eduard-Schick-Platz an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und Handy. Der 34-Jährige kam der Aufforderung nach, woraufhin die Unbekannten kurze Zeit später in Richtung Unterstadt flüchteten.

Der Geschädigte beschreibt die vier Täter wie folgt: Alle Täter waren jugendlichen Alters, trugen lange Oberbekleidung und hatten mit Tüchern ihre Gesichter verdeckt. Ein Täter trug eine Vendetta-Maske.

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell