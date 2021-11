Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr Höhe Samtens - Personenunfall konnte verhindert werden

Samtens (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.11.21) musste ein Lokführer seine Regionalbahn auf Höhe Samtens kurz stoppen, da er auf der Strecke von Stralsund nach Binz eine Person erkannte. Zum Glück bemerkte er diese rechtzeitig, um einen Personenunfall zu verhindern.

Durch den Lokführer wurde die Frau angesprochen und aufgefordert, den Gleisbereich zu verlassen, dem kam sie auch nach. Nachdem der Lokführer seine Fahrt fortgesetzt hatte, beobachtete er, dass die Frau unmittelbar nach der Zugdurchfahrt sich erneut in den Gleisbereich begab. Über die Notfallleitstelle Berlin der Deutschen Bahn wurde ein Vorsichtsfahrbefehl für die nachfolgenden Züge veranlasst und die Bundespolizeiinspektion Stralsund alarmiert.

Vor Ort konnten die Bundespolizisten eine 33-jährige Frau in der Nähe des Ereignisortes feststellen, sie in den Schutzgewahrsam nehmen und anschließend in ärztliche Betreuung übergeben. Durch den gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr erhielten zwei Züge insgesamt 10 Minuten Verspätung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell