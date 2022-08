Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Aufmerksame Beamte der Polizei Nordenham stoppen Pkw nach medizinischem Notfall der Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Nordenham wurden am Donnerstag, 11. August 2022, auf die Fahrerin eines Pkws aufmerksam, die durch eine unsichere Fahrweise auffiel.

Sie waren gegen 15:40 Uhr mit einem Streifenwagen auf dem Mittelweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei kam ihnen ein Audi entgegen, der von einer Frau gefahren wurde. Die Frau geriet mit dem Audi mehrfach in den Gegenverkehr. Mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter auch die Besatzung des Streifenwagens und eines Rettungswagens - mussten auf einen Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Umgehend wendeten die Beamten ihren Streifenwagen und folgten dem Audi. Da auf die Anhaltesignale, die sie während des Hinterherfahrens gaben, nicht reagiert wurde, überholten sie den Pkw der Frau und gaben ihr das Signal zum Anhalten. Zeitgleich reduzierten sie die Geschwindigkeit des Streifenwagens. Offensichtlich schien die Frau auch nicht auf die Anhaltesignale, die ihr vom vorausfahrenden Streifenwagen gegeben wurden, zu reagieren. Letztendlich verringerten die Beamten die Geschwindigkeit schrittweise so weit, dass die Frau mit ihrem Pkw auf den Streifenwagen auffuhr und anschließend bis zum Stillstand ausgebremst werden konnte.

Während der Kontaktaufnahme zur Frau bemerkten die Beamten eine akute Behandlungsbedürftigkeit der Frau. Die Besatzung der erforderlichen Rettungswagens befand sich schon in unmittelbarer Nähe und übernahm die Erstversorgung. Sie äußerten den Verdacht, dass die 80-jährige Nordenhamerin einen Schlaganfall erlitten haben könnte und fuhren sie in ein Krankenhaus.

Es blieb glücklicherweise bei dem 'provozierten' Auffahrunfall, durch den lediglich geringe Sachschäden entstanden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell