POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 10. August 2022 im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 8:40 Uhr ist es in Delmenhorst in der Straße 'Am Ziegelbusch' zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw Ford Fiesta gekommen. Der/ die unbekannte*r Täter*in schlug die Scheibe des Pkw ein und gelang so in das Fahrzeuginnere. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Umständen/ ...

mehr