POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Protest einer Umweltschutzorganisation auf dem Gelände eines Seehafenterminals in Brake

Auf dem Gelände eines Unternehmens für Seehafenlogistik in der Neustadtstraße in Brake kam es am Donnerstag, 11. August 2022, zu einer Protestaktion einer Umweltschutzorganisation.

Auf der Weser näherten sich gegen 09:00 Uhr vier Boote, besetzt mit Angehörigen der Umweltschutzorganisation, dem Gelände des Unternehmens. Von Wasser aus bemalten sie einen im Hafen festgemachten Frachter mit ihren Forderungen. Zehn der Aktivisten gingen an Land und besetzten einen dort stehenden Anhänger. Dadurch unterbanden sie die Beladung des Frachters und verzögerten das Auslaufen.

Die Identität der insgesamt 25 beteiligten Aktivisten wurde festgestellt. Sie müssen sich unter anderem auf ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung einstellen. Die friedliche Aktion war um 14:00 Uhr beendet.

