Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Diebstahl aus PKW

Speyer (ots)

Zwischen dem 27.02.2023, 14:30 Uhr, und dem 28.02.2023.2023, 09:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter einen unverschlossenen PKW am Bartholomäus-Weltz-Platz. Aus dem Innern wurde ein kleiner Münzgeldbetrag entnommen. Zudem trank der unbekannte Täter augenscheinlich eine bereits "angetrunken" Wasserflasche leer.

So schützen Sie sich vor Autodieben :

-In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen. -Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. -Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. -Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: -Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. Näheres finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

