Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verfolgungsfahrt mit unbekanntem Geländemotorrad

Warburg (ots)

Am Freitag, 28.10.2022, ist gegen 12.52 Uhr einer Zivilstreife in Warburg-Germete, Nähe der Rottheimer Straße/ Abfahrt B 252, ein unbekanntes Gelände-Motorrad aufgefallen, an dem das Kennzeichen nicht angebracht wurde. Auf Anhaltezeichen reagierte der bislang unbekannte Kradfahrer, in dem er die Geschwindigkeit extrem erhöht hat und in einen Feldweg vor Germete abgebogen ist. Er fuhr in Richtung Warburg-Rimbeck querfeldein davon. Auf dem Segelflugplatz an der Wethener Straße in Warburg-Ossendorf wird er aus den Augen verloren. Passanten haben ihn nochmal auf der Werkstraße in Warburg-Scherfede gesehen. Auffällig war sein schwarzer Helm mit der sehr großen Zahl 46 in gelber Aufschrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271-9620 entgegen./TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell