Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Stresemannstraße: Einbruch in Geschäft

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 27. Oktober, um 2.50 Uhr in ein Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt eingebrochen.

Eine Zeugin beobachtete, wie die dunkel gekleideten Täter einen Gullideckel gegen die gläserne Eingangstür des Geschäfts warfen und sich so Zugang verschafften. Sie stahlen mindestens vier Smartphones aus der Auslage.

Am Freitag, 21. Oktober, um 4.40 Uhr war es an der Stresemannstraße bereits zu einem versuchten Einbruch in ein anderes Geschäft gekommen. Auch dort hatten die Täter versucht, eine Scheibe einzuschlagen.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell