POL-MG: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Aktionswochenende 2022

Mönchengladbach (ots)

Die Tage werden kürzer und die dunkle Jahreszeit beginnt. Einbrecher steigen zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit in die vier Wände anderer ein, aber im Herbst und Winter machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit besonders gern zu Nutze. Eines ist ihnen allen gemein: sie nutzen jede Gelegenheit und haben es eilig.

Ein Einbruch kann den Alltag eines jeden entscheidend verändern. Deshalb "Sichern Sie Ihr Zuhause - damit es ihr Zuhause bleibt!" Um zu wissen, wie das effektiv funktioniert, führt die Polizei NRW schon zum zehnten Mal das landesweite Aktionswochenende "Riegel vor!" gegen Wohnungseinbruch durch. In 2022 findet dieses vom 28. bis 30. Oktober statt.

Das Team der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Mönchengladbach steht deshalb am Sonntag, 30. Oktober, von 10 bis 14 Uhr zur Vereinbarung eines persönlichen Beratungstermins bei Ihnen Zuhause zur Verfügung. Wenn Sie also neugierig und offen für Empfehlungen sind, wie Sie Ihre eigenen vier Wände sicherer machen können, um sich in ihnen weiterhin geborgen zu fühlen, rufen Sie am Aktionssonntag unter 02161-2912513 an.

Außerdem verteilen unsere Ansprechpartner auf diversen Parkplätzen im Stadtgebiet "Beratungsgutscheine" für eine technische Beratung zum Einbruchschutz.

Wo in den letzten sieben Tagen im Stadtgebiet Einbrüche stattgefunden haben, zeigt Ihnen unser Wohnungseinbruchsradar: https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruchsradar-5 (cr)

