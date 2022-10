POL-MG: Motorrad aus Garage gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag, 25. Oktober, in eine Wohnung an der Bismarckstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich tagsüber zwischen 6 und 19 Uhr. Die Täter klingelten mutmaßlich bei einem Nachbarn und wurden ins Treppenhaus eingelassen. Dort öffneten sie mit Gewalt eine der Wohnungstüren und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen. Sie entkamen mit Bargeld. ...

