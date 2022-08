POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Sonntag gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei alte Bahnschwellen sowie ein daneben befindlicher Holzstapel an der Straße Splitting links in Papenburg gegen 1.30 Uhr in Brand. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Ein Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

