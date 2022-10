Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 86-Jährige nach Sturz von Fahrrad an Unfallfolgen verstorben

Mönchengladbach (ots)

Eine 86-jährige Frau, die bereits Ende September mit ihrem Fahrrad verunfallt war, ist am Dienstag, 25. Oktober, an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben.

Die Seniorin war am 28. September gegen 14 Uhr am Gathersweg im Stadtteil Neuwerk zu Fall gekommen. Ihr Sturz geschah ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers - es handelte sich um einen sogenannten Alleinunfall. Laut eigenen Angaben war die Frau während der Fahrt mit ihrem Fahrrad plötzlich weggerutscht, woraufhin sie die Kontrolle über das Rad verlor und auf die Seite fiel. Rettungskräfte brachten sie vom Unfallort in ein Krankenhaus.

Ein bereits vor dem Unfall bestehendes Leiden hatte sich durch den Sturz verschlimmert und machte in der Folge eine längere stationäre Behandlung erforderlich. Gestern verstarb die 86-Jährige schließlich im Krankenhaus. (jn)

