POL-MG: Jugendliche rauben Zwölfjähriger Bargeld

Mönchengladbach (ots) - Eine 86-jährige Frau, die bereits Ende September mit ihrem Fahrrad verunfallt war, ist am Dienstag, 25. Oktober, an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Die Seniorin war am 28. September gegen 14 Uhr am Gathersweg im Stadtteil Neuwerk zu Fall gekommen. Ihr Sturz geschah ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers - es handelte sich um einen sogenannten Alleinunfall. Laut eigenen ...

mehr