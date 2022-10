POL-HX: Fahrzeuge im Visier von unbekannten Tätern

Warburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brechen in ein freistehendes Einfamilienhaus einer alleinstehenden Frau in Warburg ein und erbeuten Schmuck im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tat ereignet sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.10.2022, und Dienstag, 25.10.2022, in der Von-Vincke-Straße in Warburg. Der oder die unbekannten Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt ...

