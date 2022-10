Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Wohnhaus eingebrochen und Schmuck erbeutet

Warburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brechen in ein freistehendes Einfamilienhaus einer alleinstehenden Frau in Warburg ein und erbeuten Schmuck im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Tat ereignet sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.10.2022, und Dienstag, 25.10.2022, in der Von-Vincke-Straße in Warburg. Der oder die unbekannten Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass Goldschmuck im vierstelligen Euro-Bereich entwendet wurde. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und fragt: "Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Von-Vincke-Straße oder den anliegenden Straßen wahrgenommen? Gab es bereits in den Tagen oder Wochen zuvor verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich?" Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter der Rufnummer 052719620 entgegen. //PM

