Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Lieferanten-Auto vor Pizzeria

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Montag, 6. Mai, um 20.24 Uhr vor einer Pizzeria an der Dünner Straße in Neuwerk einen grauen Mercedes gestohlen, der zum Ausliefern von Speisen benutzt wurde.

Der 55-jährige Eigentümer des Wagens hatte diesen geparkt und nur kurzfristig verlassen, um Essensbestellungen aus der Pizzeria zu holen und in das Fahrzeug zu laden. Dabei ließ er den Schlüssel im Zündschloss stecken. Unbekannte setzten sich in der Zwischenzeit in das Auto und fuhren damit davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war erfolglos.

Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um eine 20 Jahre alte graue Mercedes C-Klasse.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie früher am Abend, gegen 17.30 Uhr, zwei etwa 30-jährige Männer vor der Pizzeria beobachtet hatten, die das Auto genau betrachtet hätten, während sie vor dem Restaurant ein Bier tranken. Einer der beiden hatte kurze Haare und trug eine weiße Regenjacke und eine kurze blaue Jeanshose. Der andere trug eine graue Hose.

Die Polizei erbittet Hinweise zu dem Diebstahl des Autos. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell