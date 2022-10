Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Schwerletzte nach Verkehrsunfall auf B64

Bad Driburg (ots)

Drei schwerverletzte Personen und zwei Autos mit Totalschaden hat ein Verkehrsunfall auf der B64 in Höhe Herste nach sich gezogen.

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 07:50 Uhr fuhr der 82-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz aus Richtung Schmechten über den dortigen Zufahrtsarm auf die B64 auf und beabsichtigte in Richtung Bad Driburg abzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Opel Transporter, welcher von Bad Driburg Richtung Höxter fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden der Mercedes-Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin, welche beide aus Brakel kommen, und der 36-jährige Fahrer des Transporters aus Paderborn schwer verletzt. Alle Personen wurden mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B64 für 2 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell