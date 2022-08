Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Voßwinkel

Arnsberg (ots)

Am Freitag, 12.08.2022, 07:45 Uhr befuhr ein 37jähriger Mann aus Iserlohn die Voßwinkler Straße in Fahrtrichtung Neheim. In Höhe der Bedarfsfußgängerampel übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 35jährige Frau aus Voßwinkel, die mit ihrem Fahrrad die Voßwinkler Straße an der Fußgängerampel queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau und ihr einjähriger Sohn, der in einem Kindersitz mitgenommen wurde, zu Fall kamen. Die Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt, ihr Sohn bleib unverletzt. (Wie)

