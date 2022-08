POL-HSK: Einbruch in Windparkanlage Himmelreich in Marsberg

Schmallenberg (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 20.30 Uhr an einem Parkplatz eines Bikeparks in Gellinghausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Kirchhundem war mit ihrem Wagen vom Rimberg kommend in Richtung Westernbödefeld unterwegs. Vor der Frau fuhr ein 26-jähriger Mann aus Bad Mergentheim in gleicher Richtung. Der Mann aus Bad Mergentheim beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Kurz zuvor hatte die Frau zu einem Überholvorgang ...

mehr