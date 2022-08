Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger angefahren

Schmallenberg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20.30 Uhr an einem Parkplatz eines Bikeparks in Gellinghausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau aus Kirchhundem war mit ihrem Wagen vom Rimberg kommend in Richtung Westernbödefeld unterwegs. Vor der Frau fuhr ein 26-jähriger Mann aus Bad Mergentheim in gleicher Richtung. Der Mann aus Bad Mergentheim beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Kurz zuvor hatte die Frau zu einem Überholvorgang angesetzt. Durch ein Ausweichmanöver fuhr sie auf den Parkplatz und prallte gegen mehrere Fahrräder und einen 37-jährigen Fußgänger aus Winterberg. Dieser wurde schwer verletzt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

