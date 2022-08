Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Sundern (ots)

Am Mittwoch gegen 10:30 fuhr eine 61-jährige Dame aus Meschede auf der Hauptstraße in Richtung Stemel. Sie hielt an einem Fußgängerüberweg an, damit ein Passant die Straße überqueren konnte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen der 61-Jährigen und einer unbekannten PKW Fahrerin. Es entstand ausschließlich ein Sachschaden. Die Frau hatte zuvor laut eigener Angaben einen Polizisten gesehen. Zu diesem lief sie um ihn über den Unfall zu informieren. Als sie zum Unfallort zurückkehrte, stellte sie fest, dass die bislang unbekannte Unfallfahrerin den Ort verlassen hatte. Laut Aussage der geschädigten Dame handelte es sich um eine ca.25 jährige, blonde Frau, die mit einem schwarzen SUV fuhr. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell