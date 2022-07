Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/Autobesitzer nach Sachbeschädigungen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach Hinweisen auf Sachbeschädigungen an Autos sucht die Polizei in Lüdinghausen nach den Geschädigten.

Am Dienstag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und machte Angaben zu mindestens zwei Sachbeschädigungen, die am Montag (18.7.) im Bereich der Olfener Straße von einer Gruppe Jugendlicher begangen worden sein sollen. In einen roten Kleinwagen soll ein Energydrink geschüttet worden sein; weiterhin soll die Scheibe eines geparkten Autos beschmiert worden sein. Bislang ist nicht bekannt, ob ein Schaden entstanden ist. Entsprechende Anzeigen liegen der Polizei nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Geschädigte sich zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell