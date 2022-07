POL-COE: Billerbeck, Ludgeristraße/Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Coesfeld (ots) - Zwei Fahrzeuge sind am Montag (18.07.22) auf der L835 zusammengestoßen. Gegen 9.05 Uhr wollte ein aus Lüdinghausen kommender 51-jähriger Transporterfahrer aus Selm nach links auf die L810 in Richtung Nordkirchen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 38-jährigen Olfenerin, die in Richtung Lüdinghausen unterwegs war. Mit Rettungswagen kamen beide schwer verletzt in Krankenhäuser. ...

