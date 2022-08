POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Arnsberg (ots) - Am Montag wurden die Beamten zu einem Baumarkt in der Arnsberger Straße gerufen. Hier war es auf dem Parkplatz in der Nähe des Einganges zwischen zwei Kunden aus Sundern und einem Arnsberger zu einer Streitigkeit gekommen. In deren Verlauf ging zunächst ein Farbeimer zu Bruch. Später kam es auch zum Sturz eines Mannes vor dem Pkw des am Streit beteiligten Arnsbergers. Vor Ort anwesende Passanten griffen in das Geschehen ein und sorgten bis zum Eintreffen ...

mehr