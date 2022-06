POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Meppener Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-Jähriger verletzt wurde. Der Mann war mit seiner 84-jährigen Beifahrerin gegen 15.40 Uhr in einem BMW in Richtung Meppen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem Pkw gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Daraufhin touchierte er einen entgegenkommenden VW. Anschließend fuhr ...

