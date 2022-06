POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Haselünne (ots) - Am Mittwoch haben bislang unbekannte Täter zwischen 6.45 und 17.30 Uhr die Scheibe eines Hyundai eingeschlagen. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Kruse-Straße in Haselünne abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

