Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Mann bei Unfall verletzt

Haselünne (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Meppener Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-Jähriger verletzt wurde. Der Mann war mit seiner 84-jährigen Beifahrerin gegen 15.40 Uhr in einem BMW in Richtung Meppen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem Pkw gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Daraufhin touchierte er einen entgegenkommenden VW. Anschließend fuhr der 84-Jährige mit seinem BMW auf den dortigen Gehweg und beschädigte dabei mehrere Zäune, Hecken sowie Mauern der angrenzenden Grundstücke, bevor der Pkw an einer Hecke zum Stehen kam. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 37.100 Euro. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiter war die Meppener Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell