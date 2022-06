POL-EL: Nordhorn - Roller gestohlen

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Schuppen an der Richardstraße in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten das darin befindliche und gesicherte E-Bike der Marke "Prophete". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1130 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr