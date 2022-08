Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Am Montag wurden die Beamten zu einem Baumarkt in der Arnsberger Straße gerufen. Hier war es auf dem Parkplatz in der Nähe des Einganges zwischen zwei Kunden aus Sundern und einem Arnsberger zu einer Streitigkeit gekommen. In deren Verlauf ging zunächst ein Farbeimer zu Bruch. Später kam es auch zum Sturz eines Mannes vor dem Pkw des am Streit beteiligten Arnsbergers. Vor Ort anwesende Passanten griffen in das Geschehen ein und sorgten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei für eine Beruhigung der Situation. Der Mann aus Sundern wurde leicht verletzt. Der Arnsberger wurde zur Aufklärung zunächst der Polizeiwache zugeführt. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Streitigkeiten auf dem Parkplatz, die sich zur Sachverhaltsklärung bitte mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung setzen.

