POL-HSK: Motorradunfall

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern: Im Zeitraum zwischen Montag 8:30 Uhr und 12:30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Hachener Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Wohnungstür Zugang zum Inneren und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

