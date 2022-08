Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt

Meschede (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr wurden die Beamten zu einem Fahrradunfall in der Mittelstraße gerufen. Ein 57-jähriger Mescheder befuhr die Mittelstraße in Richtung Johannesstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Lingscheidweg wurde für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt.

