FW-F: Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand in Kalbach-Riedberg

Frankfurt am Main (ots) - Am Samstagabend des 21.05.2022 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Brand in einem Recyclingunternehmen in der Uhlfelderstraße in Frankfurt. Aus unklarer Ursache brannte ein circa 10m hoher Metallschrotthaufen mit geschätzten 500 Tonnen gemischtem Metallschrott. Die starke Rauchentwicklung welche in Richtung von Wohnflächen zog, führte zu der Entscheidung das Mowas System auszulösen und somit zu ...

mehr