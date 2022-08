Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Schmallenberg/Eslohe (ots)

Zivile Ermittler der Kriminalpolizei konnten Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Heroin-Dealer festnehmen. Bereits am Dienstagmorgen versuchte man den 31-jährigen Mann aus Bad Fredeburg nach Observationsmaßnahmen an einer Bushaltestelle festzunehmen. Kurz vor der Festnahme floh der Mann in Richtung Eslohe-Bremke. Gemeinsam mit Kräften einer Einsatzhundertschaft, welche gerade zu Übungszwecken in Eslohe waren, fahndete man erfolglos nach dem 31-Jährigen. In seiner Wohnung konnten die Polizisten neben Bargeld auch Heroin im Verkaufswert von knapp 10.000 Euro sicherstellen. Am Mittwochmorgen gelang die Festnahme in Bad Fredeburg. Noch am Nachmittag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell