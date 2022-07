POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kleve (ots) - Unbekannte schlugen in der Zeit von Mittwoch (20. Juli 2022) um 23:30 bis Donnerstag (21. Juli 2022) um 05:20 Uhr die Heckscheibe eines Citroen Jumpy ein, der an der Lindenallee abgestellt war. Anschließend entwendeten sie einen Akkuschrauber, eine Presszange sowie eine Flex der Firma Hilti aus dem Wagen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter ...

