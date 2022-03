Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autos zerkratzt

Gescher (ots)

Zwei Fahrzeuge haben Unbekannte in Gescher zerkratzt. Zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 04.30 Uhr, setzten die Täter gleich mehrfach ihr Werkzeug im Lack eines schwarzen Opel an. Die hintere Tür der Fahrerseite sowie auf der Beifahrerseite die vordere Tür, der Kotflügel vorne und das hintere Seitenteil wurden dabei beschädigt. Der Wagen stand auf der Straße Zur Alten Vogelstange. Am Mittwoch zwischen 14.30 und 17.00 Uhr trieben Unbekannte ihr Unwesen an der Katharinenstraße. Dort blieb eine zerkratzte Motorhaube zurück. Ob die Sachbeschädigungen zusammenhängen, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

